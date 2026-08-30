Серийным грабителям, до смерти избившим ветерана МВД, увеличили срок

НТВ Двоим преступникам вынесли приговор в Подмосковье. О том, что они совершили убийство ветерана МВД 13 лет назад, стало известно, когда Мевлид Ахмедов и Булат Алиев уже отбывали срок за другие преступления.
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Свежие комментарии
- Закрытый клуб чин...
- Закрытый клуб чин...
- M Мигрант отправил ...
Почему они ещё не удавились на зоне? Наверное потому, что она Зелёная и там тюремный джамаат.
Для чего этим персонажам сохранять жизнь? Чтобы они, отсидев, еще и размножились? Онибки природы нужно исправлять.
А почему эти черножопые не лишены гражданства дл