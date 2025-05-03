Эксперт объяснил причины сильного подорожания картофеля

В России значительно выросла стоимость картофеля. По данным Росстата, к концу апреля средняя потребительская цена овоща достигла 85,4 рубля за килограмм, хотя в начале этого января она составляла 57,33 рубля, а год назад - 30,98.
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