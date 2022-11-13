Котят тигрицы Светлой искали в лесу специалисты центра "Амурский тигр", а нашли их отца

В декабре 2021 специалисты АНО центр "Амурский тигр" узнали, что тигрица Светлая принесла котят. Но за мониторинговую проверку им не удалось получить ее снимков.
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