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В Твери сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Автокресло - детям»

Сотрудники ОГИБДД Управления МВД России по городу Твери провели на территории Московского района областного центра профилактический рейд «Автокресло – детям».

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