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Татар-информ

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Путин ответил на угрозы Зеленского

Путин ответил на угрозы Зеленского

Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского российским авиакомпаниям, которые используют воздушное пространство РФ, можно воспринимать как заявку на гостерроризм.

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