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В Сирии обнаружили крупную лабораторию по синтезу «наркотика джихада»

В сирийском городе Дума была обнаружена крупная нарколаборатория. Об этом пишет Reuters. Повстанцы заявили, что обнаружили в лаборатории тысячи таблеток, на многих из которых был логотип в виде двойного полумесяца или слово Lexus.

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