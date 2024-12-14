В Сирии обнаружили крупную лабораторию по синтезу «наркотика джихада»

В сирийском городе Дума была обнаружена крупная нарколаборатория. Об этом пишет Reuters. Повстанцы заявили, что обнаружили в лаборатории тысячи таблеток, на многих из которых был логотип в виде двойного полумесяца или слово Lexus.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии