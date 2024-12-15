Команда Трампа согласилась рассмотреть предложение Орбана о перемирии на Украине

ВАШИНГТОН, 15 декабря, ФедералПресс. Команда Дональда Трампа рассматривает предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском прекращении огня на Украине, обмениваясь мнениями с действующей администрацией США.
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