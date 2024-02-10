Легендарный Тихонов не исключил, что фигуристку Камилу Валиеву могли подставить

Легенда биатлона, четырёхкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира Александр Тихонов заявил РИА Новости, что не удивится, если выяснится, что фигуристку Камилу Валиеву, дисквалифицированную за нарушение антидопинговых правил на четыре года, кто-то подставил из злого умысла.