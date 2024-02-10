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  • Светлана Шарапова
    какого хрена тут пишут =В= украине.....НА Украине...и никак иначе...задолбали хохлопитекиСлуцкий: у Бориса...
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Легендарный Тихонов не исключил, что фигуристку Камилу Валиеву могли подставить

Легенда биатлона, четырёхкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира Александр Тихонов заявил РИА Новости, что не удивится, если выяснится, что фигуристку Камилу Валиеву, дисквалифицированную за нарушение антидопинговых правил на четыре года, кто-то подставил из злого умысла.

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