«Тела кучками закидывают в подвалы»: ВС РФ заблокировали ВСУ на левом берегу Днепра

ВС РФ уничтожили ангар с техникой и более 40 солдат ВСУ на Херсонском направлении. Российские силы заблокировали боевиков ВСУ на левом берегу Днепра В зоне СВО складывается особенно тяжелая ситуация на левом берегу Днепра.
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