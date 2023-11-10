«Тела кучками закидывают в подвалы»: ВС РФ заблокировали ВСУ на левом берегу Днепра

ВС РФ уничтожили ангар с техникой и более 40 солдат ВСУ на Херсонском направлении. Российские силы заблокировали боевиков ВСУ на левом берегу Днепра В зоне СВО складывается особенно тяжелая ситуация на левом берегу Днепра.