Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как голливудский актер, который хочет быть на сцене. Такое мнение высказала уроженка Украины член Палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц в интервью Newsmax.
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