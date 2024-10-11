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Курские новости

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На данный момент признаков горения не зафиксировано

На данный момент признаков горения не зафиксировано

На данный момент признаков горения специалисты не зафиксировали, но на месте наблюдался резкий запах гариСотрудники Министерства природных ресурсов Курской области выехали на проверку в связи с жалобами населения на запах гари.

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