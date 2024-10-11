На данный момент признаков горения не зафиксировано

На данный момент признаков горения специалисты не зафиксировали, но на месте наблюдался резкий запах гариСотрудники Министерства природных ресурсов Курской области выехали на проверку в связи с жалобами населения на запах гари.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)