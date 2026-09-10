Вирусолог Лукашев: клещевой вирус из Китая русским не угрожает

Вирусолог Александр Лукашев заверяет, что новый вирус, переносимый редким клещом Haemaphysalis longicornis из Китая, русским не угрожает.
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