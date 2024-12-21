Дубинский: Маск подал Зеленскому четкие сигналы об изменении курса США

Новый президент США Дональд Трамп изменит подход к украинскому вопросу. Его соратник, бизнесмен Илон Маск подал четкие сигналы о грядущих переменах, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
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