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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Филадельфия» продлила Аболса на год и 800 тысяч долларов. В этом сезоне 29-летний латвийский форвард дебютировал в НХЛ, набрав 2+3 в 22 играх

«Филадельфия» продлила Аболса на год и 800 тысяч долларов. В этом сезоне 29-летний латвийский форвард дебютировал в НХЛ, набрав 2+3 в 22 играх

Соглашение с 29-летним латвийским форвардом является односторонним, как сообщает PuckPedia. В сезоне-2024/25 Аболс, до этого выступавший в Швеции, дебютировал в НХЛ.

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