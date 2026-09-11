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Электричество для миллиона домов в течение 60 лет: ABB и Rolls-Royce объединятся для создания серийных малых АЭС

Электричество для миллиона домов в течение 60 лет: ABB и Rolls-Royce объединятся для создания серийных малых АЭС

90% компонентов установки планируется изготавливать и собирать на заводе Швейцарская ABB подписала меморандум о сотрудничестве с Rolls-Royce SMR для совместной работы над малыми модульными атомными реакторами.

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