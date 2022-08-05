Государство, бизнес и ученые вместе формируют повестку импортозамещения на Дальнем Востоке

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Дискуссионный клуб "Тихоокеанская Россия", организаторами которого являются Приморское отделение Союза журналистов России и ДВО РАН, в рамках круглого стола на тему "Импортозамещение: новые возможности" (12+), состоявшегося в среду, 3 августа, собрали резидентов свободного порта Владивосток (СПВ) и территорий опережающего развития (ТОР), представителей бизнес-сообщества Приморского края, ученых, представителей органов власти и региональных институтов развития, для того чтобы обсудить вопросы импортозамещения и технологической независимости в ключевых отраслях Дальнего Востока.