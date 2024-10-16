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Приморца осудят за многомиллионные махинации при декларировании автомобилей

Приморца осудят за многомиллионные махинации при декларировании автомобилей

Приморец предстанет перед судом за уклонение от уплаты пяти миллионов рублей таможенных платежей при ввозе транспортных средств, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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