Приморца осудят за многомиллионные махинации при декларировании автомобилей

Приморец предстанет перед судом за уклонение от уплаты пяти миллионов рублей таможенных платежей при ввозе транспортных средств, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные Дальневосточной транспортной прокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии