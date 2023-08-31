Тайны Истории

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«Любил я трижды – трижды безнадежно»: Любовь, месть и расплата Михаила Лермонтова

«Любил я трижды – трижды безнадежно»: Любовь, месть и расплата Михаила Лермонтова

Как известно, каждому творцу - художнику, поэту, композитору всегда нужна муза, вдохновляющая, милая сердцу его и взору.

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