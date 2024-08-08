Frontiers: некоторые виды бактерий в микроволновках опасны для человека

Ученые из Университета Ноттингем Трент в Великобритании установили, что в лабораторных, домашних микроволновках и приборах общественного пользования встречаются представители 747 разных родов из 25 типов бактерий.
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