«Господин Мукаддам»: история брянца, служившего в Северном Йемене

Упоминания о родине царицы Савской, об «Аравии Феликс» — «Счастливой Аравии», процветавшей благодаря древней Марибской плотине, или об острове драконовых деревьев Сокотре, неизменно рисуют в воображении сказочный мир из «Тысячи и одной ночи» .