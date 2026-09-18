«Господин Мукаддам»: история брянца, служившего в Северном Йемене

Упоминания о родине царицы Савской, об «Аравии Феликс» — «Счастливой Аравии», процветавшей благодаря древней Марибской плотине, или об острове драконовых деревьев Сокотре, неизменно рисуют в воображении сказочный мир из «Тысячи и одной ночи» .
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