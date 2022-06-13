Патрульные корабли в Черном море усилят комплексом ПВО "Тор-М2КМ"

Сайт Министерства обороны РФ Патрульные корабли Черноморского флота до конца 2022 года вооружат зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) "Тор-М2КМ" для усиления корабельной противовоздушной обороны (ПВО) с учетом опыта спецоперации на территории Украины.