Politico: Переговоры о приеме Молдавии и Украины в ЕС могут начаться 25 июня

Их откладывали ранее из-за несогласия Венгрии и выборов в Европарламент. Страны-члены Евросоюза планируют уже 25 июня начать официальные переговоры о приеме в свой состав еще двух стран — Украины и Молдавии.
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