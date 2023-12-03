В США предупредили Израиль о рисках поражения в секторе Газа

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ход конфликта на Ближнем Востоке. Остин подчеркнул, что Израиль ведет городские бои с противником, которому удается держать оборону в одном из самых густонаселенных районов мира.
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