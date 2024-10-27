В Воронежской области загорелся промышленный объект после падения БПЛА

В Воронежской области силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было уничтожено около 10 беспилотников, в результате падения одного из которых загорелся объект промышленного предприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии