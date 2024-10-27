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В Воронежской области загорелся промышленный объект после падения БПЛА

В Воронежской области загорелся промышленный объект после падения БПЛА

В Воронежской области силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было уничтожено около 10 беспилотников, в результате падения одного из которых загорелся объект промышленного предприятия.

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