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Понять ничего не могу. А что собственно произошло, с ценой на картошку?

Понять ничего не могу. А что собственно произошло, с ценой на картошку?

За три месяца, цена на картофель успела долететь почти до космоса, а это дорожание практически в два раза и более, при том же низком качестве сладко-зеленого и побито-гнилого картофеля (рассматриваются эконом сорта).

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Efrem Kasumyan
Картофель привозной, а морковь выращенная в нашей земле стоит 100р за кг это как понять?
Надежда Черкасова
Картофель из Израиля и Египта везут. Свой им не выгоден. Фермеры наши выращивают, но для них это мелковато. Проще там купить в одном месте оказывается.
Михаил
Похоже властям на всё на это наплевать , мышей и мух они давно не ловят - не царское это дело при их то доходах...а потому лопатку в руки и поближе к земле кормилице ,а надеяться на торгашей заведомо гиблое дело.
Alex Laz
Это где такая дешевая картошка? Новосибирск в "пятёрочке 83р/кг, в "монетке" и "марии ра" 80,90 в овощном киоске 80р/кг. в "Ашане" весовой картофель 99,99/кг, в "Лента" 79,90/кг. сегодня 18.06.2021
Дмитрий Бакланов
Врешь, в марии-ра меньше 40 за кг, академгородок, Новосибирск.
сергей дружкин
при власти путина и его дружков и в думе-дурилке будет еще хуже для народа!народ сами выбрали путина и за единороссов!а как вы хотели?
Алла Дубинина
Когда давлеет выгода обычная логика уходит в бессознанку.- ритейл нашей страны сплошь иностранный или офшорный и им глубоко фиолетово наши вопросы в никуда .Платим дань в у.е.шках: растет доллар или евро- подскакивает и цена в магазине на продукты.
Николай Галыгин
Так нас сажают на продовольственную иглу, Точнее посадили,чтобы мы питались суррогатами и отказались от собственного выращивания. ТОлько -это Россия,мне достаточно земли у лома чтобы обеспечить себя и семьи детей натуральным картофелем,только не ленись и плевать я хотел на сетевые магазины с их ценами.
Дмитрий Бакланов
Пока у сетевых магазинов даже египетская картошка дешевле собственной...
Николай Галыгин
А у меня она дармовая,а труд который я вкладываю в нее даже очень полезен в плане поддержания здорового образа жизни
Дмитрий Бакланов
Ты не несёшь расходы? А налог на участок? А затраты на доставку тебя-любимого и саму картошку и семена на участок? Типа а этот бензин я все равно сжег бы просто катаясь на гонках по городу? И работы на огороде из той-же рассудиловки.. А бабки возле магазина продают картошку дороже, чем в магазине "без нитратов". Но в РФ без нитратов только дорогая картошка, ведь надо заплатить за справку, что она без нитратов...
Николай Галыгин
Налог,мизер а доставка меня не волнует,картофель у меня в подполье.
Дмитрий Бакланов
Посчитай себестоимость правильно. Налоги, свою работу оценивай по собственному заработку - рублей в час, расходы на транспортировку и выложи пожалуйста, а мы поправим, если не так посчитал...

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