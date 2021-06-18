Понять ничего не могу. А что собственно произошло, с ценой на картошку?

За три месяца, цена на картофель успела долететь почти до космоса, а это дорожание практически в два раза и более, при том же низком качестве сладко-зеленого и побито-гнилого картофеля (рассматриваются эконом сорта).
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