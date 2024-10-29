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Торт "Полено" из слоёного теста со сгущёнкой

Торт "Полено" из слоёного теста со сгущёнкой

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Из готового слоёного теста можно испечь вкусный торт в виде полена с кремом из сгущёнки и сливочного масла.

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