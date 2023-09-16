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Давыдов о СКА: «Команда пока сырая, новые лидеры еще не нашли роли. Толчинский, Гальченюк, Кадейкин, Грицюк, Лайпсик только раскачиваются»

– С кем в эти два дня «Динамо» было тяжелее – с ЦСКА или со СКА? – Оба соперника – очень мощные. Но оба сейчас попали в небольшую ямку, отсюда поражения.

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