БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Не отступать и не сдаваться: Что привезёт Зеленский из США

Не отступать и не сдаваться: Что привезёт Зеленский из США

Роман Рейнекин.   Вчерашнее выступление в Пентагоне, где Зе встретили стоячими овациями, в какой-то мере закрыло личный гештальт украинского президента, связанный с недостатком международного паблисити в последние полгода – его уже давно не приглашают на «разогрев» всяких премий и кинофестивалей, и даже анонсированное заранее выступление по видеосвязи на закрытом заседании конгрессменов, как мы знаем, пришлось отменить.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ну от Хантера Байдена может чистого кокса привезет, а то &quot;ключница&quot; бодяжит.
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8 час.

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