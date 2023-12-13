Не отступать и не сдаваться: Что привезёт Зеленский из США

Роман Рейнекин. Вчерашнее выступление в Пентагоне, где Зе встретили стоячими овациями, в какой-то мере закрыло личный гештальт украинского президента, связанный с недостатком международного паблисити в последние полгода – его уже давно не приглашают на «разогрев» всяких премий и кинофестивалей, и даже анонсированное заранее выступление по видеосвязи на закрытом заседании конгрессменов, как мы знаем, пришлось отменить.