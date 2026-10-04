Дубров на орбите: как российский космонавт стал новым «главкомом» МКС и что это значит для будущего космоса

Сегодня история космоса писалась в прямом эфире: российский космонавт Петр Дубров официально принял командование Международной космической станцией (МКС), сменив на этом посту астронавта NASA Джессику Меир.
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