Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Бегите на Украину деньги свозите вы же "богатые",вам деньги лишние вот Трампу ещё заплатит!ЕС готовит 20% по...
  • Eduard
    Не имеют права повторятся,это плагиат!ЕС готовит 20% по...
  • Андрей Зарубкин
    Россия отвоевывает территории, которые раньше ей принадлежали. Военные трофеи!Украина и США гот...

Трамп планирует покупку Гренландии: история повторяется спустя века

Трамп планирует покупку Гренландии: история повторяется спустя века

Бывший советник Трампа, Джон Болтон, сообщил, что экс-президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии для усиления своей исторической репутации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх