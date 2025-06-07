Белый дом отреагировал на прогноз Маска о рецессии в США из-за пошлин Трампа

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в эфире Fox News на заявление Илона Маска о возможной рецессии в американской экономике во второй половине 2025 года из-за торговых пошлин.
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