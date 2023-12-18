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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэмиан Лиллард набрал 39 очков и 11 передач в победном матче с «Хьюстоном»

Дэмиан Лиллард набрал 39 очков и 11 передач в победном матче с «Хьюстоном»

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард помог команде прервать 5-матчевую победную серию «Хьюстона». «Бакс» в воскресенье победили со счетом 128:119, Лиллард набрал 39 очков и 11 передач за 37 минут.

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