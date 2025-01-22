Евросоюз собрался обойти Тайвань и США в сфере полупроводниковых технологий В настоящий момент полупроводниковые чипы являются одной из основных технологий, стимулируя прогресс во многих отраслях.
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Евросоюз собрался обойти Тайвань и США в сфере полупроводниковых технологий В настоящий момент полупроводниковые чипы являются одной из основных технологий, стимулируя прогресс во многих отраслях.
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