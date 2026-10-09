Корнев разделил золото этапа Кубка мира по плаванию с австралийцем Макэвоем

Российский пловец Егор Корнев завоевал золотую медаль на дистанции 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира на короткой воде в Ташкенте.
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