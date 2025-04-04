Четыре бизнесмена с активами в Приангарье вошли в рейтинг богатейших людей по версии Forbes

В свежем рейтинге Forbes оказались пять бизнесменов, связанных с Иркутской областью. Лидирует Николай Буйнов, владелец «Иркутской нефтяной компании» , занимающий 751-е место в мировом рейтинге с состоянием в 4,8 миллиарда долларов, увеличившимся почти вдвое за год.
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