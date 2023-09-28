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Военное обозрение

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Британский политический аналитик пишет о причинах начавшегося ухудшения отношений Запада и Украины

Британский политический аналитик пишет о причинах начавшегося ухудшения отношений Запада и Украины

В последнее время отношения западных стран с Украиной начали постепенно ухудшаться. Такой вывод можно сделать из статьи британского политического аналитика Джорджа Бычинского в The Telegraph.

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