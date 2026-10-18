“Former Homeland Security Secretary Kristi Noem is being ridiculed over an online photo she posted of herself and her new hunting dog — with social-media users urging her not to off him, too,” the New York Post reports.
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