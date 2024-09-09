Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию Санкт-Петербург 14 сентября, суббота Женщины, короткая программа 14:00 Мужчины, короткая программа 15:20 Пары, короткая программа 16:45 Танцы на льду, ритм-танец 17:55 15 сентября, воскресенье Женщины, произвольная программа 14:00 Мужчины, произвольная программа 15:35 Пары, произвольная программа 17:15 Танцы на льду, произвольный танец 18:35 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.
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