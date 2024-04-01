"Последний шанс спасти Одессу": Союзники призывают Киев пойти на переговоры. Больше такой возможности не будет

Американский бизнесмен Илон Маск рекомендует Киеву немедленно садиться за стол переговоров. Тем временем внутри украинских беспилотников обнаружены секретные батарейки, а Россия перебрасывает боевых роботов в зону СВО.
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