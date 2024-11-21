В Республике Башкортостан полицейские провели День правовой помощи детям

20 ноября — это не только Всемирный день ребёнка, но и День правовой помощи детям. В этот день сотрудники полиции совместно с представителями других заинтересованных структур и ведомств проводят с детьми мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности и формирование чувства защищённости.