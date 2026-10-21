Правительство намерено ввести 15% предоплату НДФЛ для закрытых и интервальных паевых фондов. Это изменение может затронуть доходы квалифицированных инвесторов, вызывая разный эффект: от потерь до выигрышей, в зависимости от трактовки законопроекта.