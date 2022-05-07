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Лучший игрок «Зенита» второй раз в сезоне - не легионер

Лучший игрок «Зенита» второй раз в сезоне - не легионер

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев стал лучшим игроком команды в апреле, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

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