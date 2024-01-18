В Серебрянском лесничестве ликвидированы более двух рот украинских националистов

Станица Луганская. ЛНР. ВСУ понесли крупные потери во время боев в ЛНР. Так, на территории Серебрянского лесничества уничтожено более двух рот украинских националистов, сообщается в Telegram-канале верховного атамана общероссийской общественной организации «Союз казаков-воинов России и зарубежья» Николая Дьяконова.