Путин увидел будущее: президент предсказал катастрофу

В своих публичных выступлениях Владимир Путин ни единожды называл распад СССР «величайшей геополитической катастрофой двадцатого века», делая акцент на то, что во многом эхо данного события, при чём в негативном свете, мы переживаем до сих пор.
В своих публичных выступлениях Владимир Путин ни единожды называл распад СССР «величайшей геополитической катастрофой двадцатого века», делая акцент на то, что во многом эхо данного события, при чём в негативном свете, мы переживаем до сих пор.
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