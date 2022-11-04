На пульсе времени

2 384 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    Очень хотелось бы в это верить. Но как говорится___Не говори ГОП, пока не перепрыгнул.Скоро всё решится...
  • Виктор Илюшин
    Автору, мистеру Z или Волконскому, автору на "Репортере"-Болтунишка...А если ничего не исполнится?Нашёл кому верить.....Почему СВО на Укр...
  • Виктор Илюшин
    Я Хазина слушал 2 года. Голова гениальная. Таких умных людей на всей планете наверное не больше тысячи. Я раздавал сс...Почему СВО на Укр...

Путин увидел будущее: президент предсказал катастрофу

Путин увидел будущее: президент предсказал катастрофу

В своих публичных выступлениях Владимир Путин ни единожды называл распад СССР «величайшей геополитической катастрофой двадцатого века», делая акцент на то, что во многом эхо данного события, при чём в негативном свете, мы переживаем до сих пор.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх