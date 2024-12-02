Семь маоистов было убито полицией Индии

Семь маоистов было ликвидировано в индийском штате Телингана, пишет 1 декабря The Hindustan Times. В воскресение утром в районе Мулугу в штате Телингана элитное подразделение полиции Индии заметило маоистов в лесу Чалпака и приказали им сдаться.