Семь маоистов было убито полицией Индии

Семь маоистов было ликвидировано в индийском штате Телингана, пишет 1 декабря The Hindustan Times. В воскресение утром в районе Мулугу в штате Телингана элитное подразделение полиции Индии заметило маоистов в лесу Чалпака и приказали им сдаться.
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