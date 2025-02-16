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Стала известна истинная причина ссоры Меган Маркл с королевской семьей

Стала известна истинная причина ссоры Меган Маркл с королевской семьей

Когда Меган Маркл стала общаться с королевской семьей и поняла, что состояние принца Гарри составляет всего 20 миллионов фунтов стерлингов (2,4 млрд рублей), она начала пересматривать отношение к потенциальному замужеству.

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