Пожар в многоквартирном доме вспыхнул ночью в Петрозаводске

Пожилую женщину спасли из огня в карельской столице Сегодня ночью в 1 час 41 минуту на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в 4-этажном жилом доме на улице Железнодорожной.
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