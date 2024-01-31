Петербургский парламент утвердил продление соглашения с Ленобластью о льготах на проезд

Также в документе говорится о льготах для несовершеннолетних детей участников спецоперации. Соглашение между Петербургом и Ленинградской областью о взаимном признании льгот на проезд будет действовать ещё три года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии