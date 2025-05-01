Полтапов о «России 25»: «Нет ничего неприятного в том, что мы сейчас играем с белорусами и казахами. Это сильные сборные, нам нужно проводить практику»

– Роман Ротенберг говорил о том, что если бы наша сборная принимала участие в международных соревнованиях, именно хоккеисты, которые сейчас вызваны в команду «Россия 25», сейчас готовились бы представлять страну на чемпионате мира.
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