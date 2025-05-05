Великобритания готовит план на случай войны с Россией: новые детали

Великобритания разрабатывает новый план на случай войны с Россией. Документ, упоминаемый в The Telegraph, включает сценарии традиционной, ядерной и кибернетической войн, а также меры безопасности для правительства и королевской семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии